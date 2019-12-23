ТКГ договорилась об обмене пленными до конца года (обновлено)

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию на Донбассе договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца года. Об этом сообщил представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, передает Интерфакс.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", – сказал он.

Громадське со ссылкой на источники сообщает, что в рамках обмена пленными боевткам могут выдать экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийства на улице Институтсткой в 2014 году.

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Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер подтвердила, что сегодня была достигнута договоренность об обмене пленными.

Сегодняшнее заседание прошло в режиме видеоконференции. В последний раз ТКГ проводила переговоры в Минске 18 декабря, но тогда не удалось достичь конкретных договоренностей.

Глава МИД Вадим Пристайко объяснил, что обмен пленными затягивается, поскольку украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года. По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.