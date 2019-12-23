Родные погибших на Майдане просят Зеленского не допустить обмена экс-беркутовцев

Организация "Семья героев Небесной сотни" просит президента Владимира Зеленского не включать в обменные списки экс-беркутовцев, которые проходят по делу Майдана.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте общественной организации.

Родственники погибших на Майдане не понимают, как обмен бывших беркутовцев может коррелировать с международным правом и здравому смыслу, ведь они – не участники, ни жертвы войны на Донбассе.

Бывшие силовики также никак не связаны с сепаратизмом: "ни напрямую, ни в качестве разведчиков, членов ДРГ, агентов влияния", уточняют члены организации.

"Они все – граждане Украины... Их освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который может закончиться уже в следующем году", – говорят семьи погибших героев.

"Без преувеличения готовится уничтожение главного уголовного дела в Украине", – говорится также в заявлении.

По мнению родственников героев Небесной сотни, включение экс-беркутовцев в списки может быть выгодного России, ведь это "расширит во времени и пространстве конфликт", что само по себе – опасный прецедент.

В этой связи, Зеленского просят не допустить вмешательства РФ в украинское правосудие, а также предотвратить раскол общества и акции протеста, которые "во всей видимости произойдут при попытке реализации таких решений".

Сегодня hromadske сообщало, что в рамках обмена пленными боевикам могут выдать экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийствах на улице Институтсткой в 2014 году.

Позже издание получило комментарий по этому вопросу у прокурора по делу расстрелов на Институтской Алексея Донского.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.