Судьи под крики "ганьба" оставили Кузьменко в СИЗО

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на арест Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Решение коллегия судей выносила под крики "ганьба".

Под личное поручительство Кузьменко хотели взять 56 человек, среди них – нардепы от "ЕС" и "слуга народа" Виктория Вагнер. Суд не принял прошения.

После оглашения решения суда адвокат подозреваемой Владислав Добош расплакался.

Кузьменко, как и другого подозреваемого Андрея Антоненко, арестовали до 8 февраля без права внесения залога.

Вчера апелляционный суд также рассмотрел жалобу адвокатов Антоненко и также не удовлетворил ее.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.