РФ во время обмена хочет получить харьковских террористов

Политика
Украинский прокурор уже попросил суд освободить террористов под личное обязательство, хотя ранее требовал для них пожизненного заключения

РФ хочет, чтобы ей выдали троих обвиняемых в теракте в Харькове и даже включила их в обменные списки.

Об этом пишет hromadske.

В связи с требованием россиян, украинский прокурор просит суд освободить Башлыкова, Дворникова и Тетюцкого под личное обязательство. До этого он требовал для них пожизненного заключения.

Сторона потерпевших выступает против обмена, ведь указанные лица не состояли в каких-либо группировках и не были на Донбассе.

"Те люди, которые составляли обменный список, создали и прецедент. Теперь РФ сможет включать в свои списки даже наркобаронов", – говорит адвокат потерпевших от теракта Олег Головков.

Отец погибшего во время теракта 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также против обмена: "Считаю, вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания".

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове, во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства, произошел взрыв.

В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

4 сентября 2019 года Фрунзенский райсуд Харькова продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.