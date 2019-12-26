Суд не смог продлить меру пресечения подозреваемым по делу 5-летнего Тлявова

Сегодня, 26 декабря, Переяславский райсуд так и не рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Об этом сообщает hromadske.

Вместо вопроса продленися меры пресечния на заседании рассматривали отвод двух судей.

Сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе своей коллеги Ярославы Керекез, а потом и сам взял отвод, агрументировав это тем, что он дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем.

Прокурор отметил, что этот факт дружбы Опанасюка и Петровца ставит под сомнение предыдщуее решение судьи об отводе Ярославы Керекез.

Теперь продолжить рассмотрение дела в Переяслав-Хмельницком невозможно, ведь это могли делать только двое судей – Опанасюк и Керекез.

Материалы направлены в Киевский апелляционный суд, который решит, где дело будет рассматриваться в дальнейшем. Срок меры пресечения подозреваемым истекает 31 декабря.

Таким образом, если подозреваемым до конца года не успеют продлить меру пресечения, они выйдут на свободу.

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