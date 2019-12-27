В "Слуге народа" говорят, что "Формулу Штаймайера" могут трансформировать

Заместитель главы фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что "формулу Штайнмайера" могут трансформировать в процессе переговоров "нормандской четверки".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, надежда на трансформацию некоторых пунктов "формулы Штайнмайера" появилась после прошлой встречи в нормандском формате.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", – сообщил Ткаченко.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.