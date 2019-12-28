Суд освободил из-под стражи троих экс-"беркутовцев". Под СИЗО собираются протестующие (обновлено)

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство выйдут Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – тоже теперь освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.

Бывших сотрудников "Беркута" обвиняли в убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской 20 февраля 2014.

Адвокат героев Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что не уйдет из залы заседения суда, пока ей не выдадут решение суда.

Кроме того, адвокат уверена, что когда экс-"беркутовцев" отдадут РФ, судебное следствие в суде фактически остановится.

Позже суду присяжных нужно будет установить факт отсутствия "беркутов" и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых.

Также она отметила, что даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, все-равно это дело не будет доведено до конца, поскольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".

Генпрокурор Руслан Рябошапка хотя и не хотел комментировать изменение меры пресечения подозреваемым, но все же сказал, что "ничего незаконного в суде не случится". "Ничего плохого там не будет", – уверял он еще до заседания суда.

Обмен должен состояться завтра, 29 декабря, на КПВВ "Майорское". Правда, по словам президент Владимира Зеленского, верификация удерживаемых лиц все еще не закончена.

Активист и волонтер Роман Синицын в Facebook пишет, что под судом уже произошла драка.

Ранее Синицын также сообщал, что под судом и в самом суде собрались пару сотен несогласных с обменом "беркутов" людей. Некоторые подходят и к Лукьяновскому СИЗО.

"Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО? Готовьте теплые вещи и чай", – писал активист.

Впрочем, есть и те, кто обрадовался решению судей. Экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов у себя в Telegram "кланяется" суду. "Киевскому апелляционному суду наше почтение и поклон. Мудрое, честное и государственное решение", – считает он.

Более того, Портнов призвал Нацполицию "раздавить" собравшихся под СИЗО несогласных с решением суда.

"Обращаюсь к Национальной полиции. Ваших коллег, таких же как вы, исполнявших присягу, долг и боровшихся с массовыми беспорядками и быдлом, будут освобождать из СИЗО, возле которого собрались какие-то задроченные лохи...

...Раздавите их, если будут сопротивляться и блокировать выезд. Вам это позволяет закон", – пишет он.

Обновление 22:54

Появилось видео, на котором видно, что пока под Лукьяновским СИЗО собралось не так и много людей. По словам автора ролика, все "сорвались" с суда и сейчас едут под стены следственного изолятора.

Обновление 23:00

Активист Роман Синицын пишет в Facebook, что под СИЗО пришел и шоумен Сергей Притула.

Обновлено 23:25

hromasdke стримит в YouTube прямо с места событий под Лукьяновским СИЗО.

Обновлено 23:33

hromadske пишет, что активисты, с помощью мусорных баков, заблокировали выезд из СИЗО. Участники акции также разошлись по 9-ти выездам из изолятора.

Правоохранители, в свою очередь, тоже собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Обновлено 00:16

Количество активистов постепенно увеличивается, сообщает Укринформ. Сейчас у изолятора собрались около 200 человек.

На месте работают сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины. Также у СИЗО присутствует полиция диалога.

Обновлено 1:10

Часть активистов считает, что в СИЗО "беркутов" уже нет – якобы их повезли на обмен.

Некоторые присутствующие на месте событий говорят, что к силовому противостоянию за то, чтобы "беркуты" остались в изоляторе, они не готовы. По их словам, они вышли на улицу, чтобы показать свою гражданскую позицию.

Какое-то время назад к изолятору приезжали 4 автобуса c нацгвардейцами. Автобусы по-прежнему на месте, но непосредственно у СИЗО силовиков уже нет.

Акция неорганизованная. Координаторов у несогласных с решением апелляционного суда, по всей видимости, нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.