"ЕС" об обмене пленными: Зеленский пассивно исполнил прихоти Москвы

Команда президента Владимира Зеленского сдает переговорные позиции и, таким образом, проводит политику "умиротворения агрессора".

Об этом говорится в заявлении партии "Евросолидарность".

Так, по мнению "ЕС", вчерашний обмен пленными между Украиной и пророссийскими "Л/ДНР" прошел на условиях Москвы – "украинское руководство пассивно исполняло ее прихоти".

"РФ не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках удерживаемых в Крыму и на Донбассе", – говорится в сообщении.

"О каком обмене всех на всех или хотя бы "всех установленных" тогда идет речь?", – задаются вопросом у Порошенко.

При этом, в "ЕС" отметили, что приветствуют всех освобожденных из плена украинцев, но отмечают, что на команду Порошенко тоже давили по выдаче РФ бывших бойцов "Беркута".

Несмотря на давление, за прошедшие годы украинским властям удалось освободить 3 тыс. граждан Украины без выполнения "непозволительных прихотей Кремля", утверждают в политсиле.

"Подобная политика нынешней власти непозволительна. Она не только подрывает международные позиции Украины, а и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора", – добавили в "ЕС".

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сейчас госпитализированы в "Феофании".