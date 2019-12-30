"Незабываемый момент". В ОП показали видео встречи освобожденных узников РФ

На странице Офиса президента в Facebook появился видеоролик встречи освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь".

"Незабываемый момент – домой вернулись 76 украинцев", – говорится в подписи к видео.

Всего в рамках обмена пленными Украине передали 80 человек, из них 76 согласились вернуться на подконтрольную территорию. Взамен украинская сторона передала боевикам 124 человека.

Представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская также заявила, что публиковать полный список лиц, которых Украина отдала РФ, не стоит, ведь они вряд ли давали свое согласие на разглашение персональной информации.

Тем не менее, вчера ОП опубликовал полный список освобожденных граждан Украины. Подавляющее большинство из них – гражданские.

Многих из них боевики пленили только в 2017-2018 годах. При этом, такие узники были местными жителями, которые не выехали с Донбасса с началом войны в 2014 году.

Кого конкретно украинской стороне удалось освободить можно прочесть, перейдя по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сейчас госпитализированы в "Феофании".