Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками
Президент Украины Владимир Зеленский снова пообщался по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", – добавили представители украинского президента.
Также во время телефонных переговоров главы государств перейти к неотложному согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые были задержаны в Крым и России, а также россиян, находящихся в Украине.
"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время", – подытожили в пресс-службе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.
- Боевикам передали 127 человек, 17 отказались ехать в "Л/ДНР".
- Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
- 64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сейчас госпитализированы в "Феофании".
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.