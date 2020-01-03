В ГБР ответили "Голосу" по "фейковому" конкурсу на должности

В Госбюро расследований говорят, что могут сами утверждать порядок проведения конкурса на должности в ведомстве.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГБР.

Новое руководство ведомства сослалось на то, что со вступлением в силу закона о ГБР, предыдущая редакция ст.14 предыдущего закона о бюро утратила силу.

В связи с этим, типовое положение о конкурсной комиссии и порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Госбюро расследований.

Вчера в "Голосе" потребовали отменить конкурс на должности в ведомстве. В противном случае депутаты обещали обратиться в суд.

Свое требование они агрументировали сроками проведения конкурса: обычно для него требуется не менее 15 рабочих дней, в то время как по факту ГБР дало кандидатам только 3 рабочих дня на подачу документов.

Таким образом, считают в "Голосе", конкурс смогут пройти только "правильные" люди, ведь только они могли знать, когда нужно нести документы в ведомство.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.