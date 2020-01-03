В ГБР ответили "Голосу" по "фейковому" конкурсу на должности
В Госбюро расследований говорят, что могут сами утверждать порядок проведения конкурса на должности в ведомстве.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГБР.
Новое руководство ведомства сослалось на то, что со вступлением в силу закона о ГБР, предыдущая редакция ст.14 предыдущего закона о бюро утратила силу.
В связи с этим, типовое положение о конкурсной комиссии и порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Госбюро расследований.
Вчера в "Голосе" потребовали отменить конкурс на должности в ведомстве. В противном случае депутаты обещали обратиться в суд.
Свое требование они агрументировали сроками проведения конкурса: обычно для него требуется не менее 15 рабочих дней, в то время как по факту ГБР дало кандидатам только 3 рабочих дня на подачу документов.
Таким образом, считают в "Голосе", конкурс смогут пройти только "правильные" люди, ведь только они могли знать, когда нужно нести документы в ведомство.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.
- Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.
- 2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк.