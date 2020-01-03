Венедиктова предложит Зеленскому создать в ГБР новое управление по делам Майдана

И.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подаст президенту Украины на рассмотрение проект новой структуры ГБР.

Об этом Венедиктова заявила в своем обращении, опубликованном в YouTube.

"Общество ожидает от бюро эффективных результатов в расследовании дел Майдана... В ГБР уже создано и работает отдельное следственное подразделение, которое занимается Майданом. Его штат – 25 следователей", – говорит Венедиктова.

По ее словам, в ближайшее время она предложит Зеленскому новую структуру бюро, в которой будет предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана.

Вместе с тем запланировано также увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства.

Венедиктова добавила, что на днях решится вопрос с переходом работавших по Евромайдану следователей из Офиса генпрокурора в Госбюро расследований.

Также она отметила: в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по указанным делам, в т.ч. по делу о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года.

Напоследок Венедиктова рассказала, что в бюро есть производства в отношении правоохранителей и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, приведшие, в свою очередь, к незаконным задежаниям и арестам.

В то же время, и.о. директора ГБР не уточнила, кто именно эти "участники процесса".

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.