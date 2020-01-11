В штабе ОС озвучили потери боевиков с начала года

Боевики за первые десять дней нового года потеряли 12 человек и одну единицу военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС, ссылаясь на данные разведки.

Кроме безвозвратных потерь (12 человек), украинским воинам удалось ранить 21 террориста.

Также противник потерял и технику в количестве одной единицы.

В ОС подчеркивают: украинские военные открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий и прорыва вражеских ДРГ.

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое военнослужащих ОС получили ранения.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.