Путин требует бессрочного особого статуса для ОРДЛО
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.
Об этом он заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА Новости.
"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", – сказал Путин.
По его словам, минские соглашения остаются безальтернативными.
"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 года и решений "нормандских" саммитов... Киев должен согласовать особый статус с Донецком и Луганском", – говорят в РФ.
- В "ЛНР" приняли закон, который устанавливает границы псевдореспублики по границам Луганской области Украины по состоянию на начало 2014 года.
- Писать новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут не раньше марта-2020, после еще одной встречи "нормандской четверки". Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.