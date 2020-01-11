Путин требует бессрочного особого статуса для ОРДЛО

Политика
Президент РФ ссылается на Минские соглашения

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.

Об этом он заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА Новости.

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", – сказал Путин.

По его словам, минские соглашения остаются безальтернативными.

"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", – добавил он.

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