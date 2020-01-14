Яременко все-таки уволят. Арахамия рассказал, кто может возглавить комитет Рады

Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатами на замену Богдана Яременко во главе Комитета Рады по внешней политики и Ирине Венедиктовой во главе Комитета по правовой политике. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает LB.ua.

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин по правовой политике. А по международной политике – господин Мережко", – сказал Арахамия.

Александр Мережко – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Защитил докторскую диссертацию на тему "Теория и принципы транснационального торгового права". Член Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№85).

Андрей Костин – адвокат, ранее заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области, заместитель главы Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№108).

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