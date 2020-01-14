Яременко все-таки уволят. Арахамия рассказал, кто может возглавить комитет Рады
Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатами на замену Богдана Яременко во главе Комитета Рады по внешней политики и Ирине Венедиктовой во главе Комитета по правовой политике. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает LB.ua.
"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин по правовой политике. А по международной политике – господин Мережко", – сказал Арахамия.
Александр Мережко – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Защитил докторскую диссертацию на тему "Теория и принципы транснационального торгового права". Член Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№85).
Андрей Костин – адвокат, ранее заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области, заместитель главы Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№108).
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой. Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.
- 1 ноября Яременко написал заявление об отставке. 11 ноября "СН" решила назначить главой Комитета Елизавету Ясько, но Верховной Раде не хватило голосов для ее назначения.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР. В тот же день она написала заявление о сложении мандата.