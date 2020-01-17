Зеленский рассмотрит заявление Гончарука. Конституция ему таких полномочий не дает

Политика
Согласно Основному закону, заявление об отставке премьер должен подавать на рассмотрение Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гочнарука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Президент Украины получил преданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

"Я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - заявил Гончарук.

Отметим, что согласно ст. 115 Конституции Украины премьер-министр или отдельные члены Кабмина имеют право заявить о своей отставке Верховной Раде. В ст. 85 прописано, что парламент имеет полномочия решать вопрос об отставке премьера. В то же время президент имеет полномочия только вносить кандидатуру главы правительства в Раду, предложенную коалиций. Полномочий рассматривать заявление о его отставке Конституия президенту не дает.

Как ранее сообщал Фокус: