В Раде отменили час вопросов правительству из-за отставки Гончарука (обновлено)

Политика
В Кабмине идут консультации в связи с заявлением премьер-министра

Спикер парламента Дмитрий Разумков на открытии заседания Верховной Рады заявил, что в данный момент правительство проводит консультации в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает Лига.net.

 Из-за этого в Раде отменен час вопросов правительству, на котором депутаты планировали задать членам Кабмина вопросы о зарплатах.

Также в начале заседания Рады поступило предложение провести совещание глав фракций, поэтому был объявлен перерыв в заседании парламента до 11:00.

Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

"Я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - заявил Гончарук.

Отметим, что согласно ст. 115 Конституции Украины премьер-министр или отдельные члены Кабмина имеют право заявить о своей отставке Верховной Раде. В ст. 85 прописано, что парламент имеет полномочия решать вопрос об отставке премьера. В то же время президент имеет полномочия только вносить кандидатуру главы правительства в Раду, предложенную коалиций. Полномочий рассматривать заявление о его отставке Конституия президенту не дает.

Обновлено

После протеста ряда депутатов час вопросов к правительству все-таки решили провести. В Верховную Раду пришел премьер-министр Алексей Гончарук.

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