В Раде отменили час вопросов правительству из-за отставки Гончарука (обновлено)

Спикер парламента Дмитрий Разумков на открытии заседания Верховной Рады заявил, что в данный момент правительство проводит консультации в связи с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает Лига.net.

Из-за этого в Раде отменен час вопросов правительству, на котором депутаты планировали задать членам Кабмина вопросы о зарплатах.

Также в начале заседания Рады поступило предложение провести совещание глав фракций, поэтому был объявлен перерыв в заседании парламента до 11:00.

Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

"Я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - заявил Гончарук.

Отметим, что согласно ст. 115 Конституции Украины премьер-министр или отдельные члены Кабмина имеют право заявить о своей отставке Верховной Раде. В ст. 85 прописано, что парламент имеет полномочия решать вопрос об отставке премьера. В то же время президент имеет полномочия только вносить кандидатуру главы правительства в Раду, предложенную коалиций. Полномочий рассматривать заявление о его отставке Конституия президенту не дает.

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После протеста ряда депутатов час вопросов к правительству все-таки решили провести. В Верховную Раду пришел премьер-министр Алексей Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.