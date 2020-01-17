В Международном валютном фонде выразили поддержку правительству Алексея Гончарука

Международный валютный фонд выразил поддержку правительству Алексея Гончарука и Национальному баку Украины. В ответе на запрос агентства Интерфакс-Украина представительство МВФ в Киеве заявило, что нынешняя политика направлена на укрепление экономики страны.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", – отметили в представительстве Фонда.

Также в МВФ подчеркнули, что результат политики правительства - низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов. Все это, заявляют в Международном валютном фонде, дает важные предпосылки для экономической стабильности и роста.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.