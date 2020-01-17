В Международном валютном фонде выразили поддержку правительству Алексея Гончарука

Политика
По словам председателя МВФ, благоразумная макроэкономическая политика правительства способствовала укреплению экономики Украины

Международный валютный фонд выразил поддержку правительству Алексея Гончарука и Национальному баку Украины. В ответе на запрос агентства Интерфакс-Украина представительство МВФ в Киеве заявило, что нынешняя политика направлена на укрепление экономики страны.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", – отметили в представительстве Фонда.

Также в МВФ подчеркнули, что результат политики правительства - низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов. Все это, заявляют в Международном валютном фонде, дает важные предпосылки для экономической стабильности и роста.

Напомним,  Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Как ранее сообщал Фокус: