Нужно оставаться людьми: Зеленский поручил Гончаруку решить вопрос с премиями "Нафтогазу"

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".

По мнению Зеленского, топ-менеджеры "Нафтогаза" должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми.

"Если они (топ-менеджеры "Нафтогаза", – ред.) не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагрузка НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", – отметил Владимир Зеленский.

Резюмируя разговор с Гончаруком, Зеленский заявил, что если кто-то из министров не согласится работать за предложенную зарплату, то с ними придется прощаться.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.