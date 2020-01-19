Самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе"

Политика
На церемонии прощания присутствуют первые лица Украины: президент Зеленский, премьер Гончарук и глава ВР Разумков

Самолет с телами погибших в авиакатастрофе у Тегерана приземлился в аэропорту "Борисполь".

Попрощаться с погибшими можно будет в терминале "В" с 13:00 до 19:00.

Сейчас в аэропорту уже собрались несколько тысяч человек, которые пришли проститься с согражданами.

На церемонии присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Среди погибших – 9 членов экипажа и 2 пассажиров:

Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич;

бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Никитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

пассажиры – Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 