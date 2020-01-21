Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров

Премьер-министром Алексеем Гончаруком инициирован пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний и наблюдательных советов.

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.

По его мнению, оплата за труд должна быть конкурентной и одновременно справедливой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране. Также Зеленский поставил перед Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в СМИ и соцсетях начали активно обсуждали информацию о том, что министру экономики Тимофею Милованову было предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре могла составить 271 тыс. грн. Сам Милованов сказал, что получает в месяц около 31 тыс. грн, а по поводу премии решил умолчать.