Между Зеленским и Путиным установлен весьма эффективный рабочий контакт, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между украинским главой государства Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным установлен эффективный рабочий контакт. Об этом он рассказал в эфире "Россия 24", передает Интерфакс-Украина.

"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", – отметил Песков.

При этом, по его словам, "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".

"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", – пояснил Песков.

Он также рассказал, что возможность встречи Путина и Зеленского во время Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме "вентилировалась", но в рамках подобного мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Напомним, после встречи нормандской четверки Песков говорил, что диалог между Зеленским и Путиным начался, но они далеки от согласия по целому ряду вопросов.

Как ранее сообщал Фокус:

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.