"Покушение на Шокина": Джулиани обещает предъявить доказательства

Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что опубликует информацию, подтверждающую покушение на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом он написал в Twitter.

Якобы, у него есть заключение, составленное "знаменитым австрийским врачом", о состоянии здоровья Шокина, которое подтверждает, что экс-генпрокурора хотели убить.

"Сегодня будет опубликовано медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина", – написал Джулиани.

Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015-го года по апрель 2016 года. Президент Порошенко принял решение об увольнении Шокина, якобы, из-за ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

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