"Покушение на Шокина": Джулиани обещает предъявить доказательства
Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что опубликует информацию, подтверждающую покушение на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом он написал в Twitter.
Якобы, у него есть заключение, составленное "знаменитым австрийским врачом", о состоянии здоровья Шокина, которое подтверждает, что экс-генпрокурора хотели убить.
"Сегодня будет опубликовано медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина", – написал Джулиани.
Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015-го года по апрель 2016 года. Президент Порошенко принял решение об увольнении Шокина, якобы, из-за ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.
Как ранее сообщал Фокус:
- Виктор Шокин подал на имя и.о. директора ГБР заявление с требованием открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное вмешательство в деятельность генпрокурора Украины.
- Согласно обнародованной стенограмме разговора президентов США и Украины, Зеленский обещал помочь Трампу разобраться с делом Байдена.
- В НАБУ позже заявили, что дел против сына Байдена не ведут: бюро расследует дело компании Burisma Злочевского только за 2010-2012 годы, когда Хантер Байден еще не входил в состав правления предприятия.
- Бывший генпрокурор Виктор Шокин также пояснил, что закрыл дело против Burisma под давлением со стороны США.
- А пятый президент и нардеп Петр Порошенко, в этой связи, отрицал факт поручения экс-генпрокурору Виктору Шокину прекратить расследование.
- Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе показаний комитету по разведке Палаты представителей Конгресса заявил, что экс- вице-президент США Джо Байден действительно настаивал на увольнении экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, но при этом не нарушал закон.