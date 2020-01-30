Зеленский временно ввел безвиз для граждан Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующий указ №28/2020 от 29 января опубликован на сайте главы украинского государства.

"С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии постановляю: ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим вьезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в указе.

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Кабинету министров поручено принять соответствующие меры. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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