Зеленский надеется, что в Госдепе появится должность спецпредставителя по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что в Госдепе США будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

Об этом Зеленский заявил на брифинге с Госсекретарем Майклом Помпео.

"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", – заявил президент Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина является "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом".

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне визита в Украину Помпео вспомнил о Будапештском меморандуме, и отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".