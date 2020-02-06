"У нас Зеленский был на допросе". Марусе Зверобой вручили подозрение

ГБР вручило уведомление о подозрении волонтерке Марусе Зверобой (Елене Биленькой).

Об этом сказал ее адвокат Андрей Писаренко, передает УНН.

На вопрос, вручили ли сегодня Марусе Зверобой уведомление о подозрении, адвокат ответил: "Да".

"Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", – рассказал Писаренко.

Кроме того, как заявила сама Зверобой, во время ее допроса присутствовал президент Владимир Зеленский.

"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в стриме, для него угрозы", – отметила она.

Отметим, что сегодя утром Зеленский прибыл на заседании фракции "Слуги народа", потом отправился на презентацию мобильного приложения "ДіЯ" и уехал с рабочим визитом во Львоскую область. Зверобой не уточнила, когда или как именно Зеленский присутствовал на допросе.

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.

София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского".

28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.

В партии "Европейская солидарность" отреагировали на обыски у волонтера Маруси Зверобой. Народные депутаты заявили, что шокированы несоизмеримой реакцией правоохранительных органов на ее жесткое высказывание о Владимире Зеленском.