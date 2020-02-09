Гончарук анонсировал возвращение МинВОТ и кандидата на пост министра

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране снова появится Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и назвал кандидата на пост. Об этом сообщил премьер в эфире ICTV, программе "Факты недели".

По словам Гончарука, занять должность главы нового министерства он предложил юристу Алексею Резникову, представляющему украинскую сторону на переговорах в Минске по Донбассу. Также он подтвердил, что новое ведомство появится в результате решения правительства разделить Министерство ветеранов с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий.

"Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Алексею Резникову, и я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", – сказал Гончарук.

Он также подчеркнул, что в правительстве советуются по новым назначениям в Кабмин, но Гончарук отрицает, что собеседования на должности проходят в Офисе президента.

"Они проходят в правительстве. А только когда мне нужен совет президента и когда я уже хочу представить кандидатов, которых я бы предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как с лидером нашей политической команды", – пояснил премьер.

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