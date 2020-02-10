Во Freedom House назвали три проблемы законопроекта о СМИ

Законопроект о регулировании деятельности СМИ опасен не только для журналистов, но и для свободы выражения мнений в целом.

Такое мнение в интервью Фокусу выразил директор Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Свои суждения Шааф подкрепляет тем фактом, что проект закона касается в т.ч. тех, кто выражает свою точку зрения в соцсетях.

К тому же, говорят в FH, в законопроекте слишком широко прописано определение понятию "дезинформация".

"Многие определения размыты. Это дает прекрасную возможность выборочно применять закон к людям, не устраивающим чиновников по тем или иным причинам", – говорит Шааф.

Плюс ко всему, Минкульт предлагает слишком суровые санкции за нарушение положений закона: "непомерные" штрафы и даже тюремное заключение.

Особенно Шаафа волнует создание должности уполномоченного по делам информации.

"Очевидно, что этого чиновника будут утверждать госинституции, т.е. его решения могут быть политически мотивированы и он будет решать, что в СМИ и соцсетях дезинформация, а что – нет", – добавил он.

Если же блоггер или СМИ откажутся опровергають свою информацию, уполномоченный может пойти в суд. "А судебная система в Украине частично зависима от государства и коррумпирована", – намекает Шааф.

"Думаю, если какая-то информация в законе будет запрещена, это может привести к цензуре", – добавили в FH.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.