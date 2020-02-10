Во Freedom House назвали три проблемы законопроекта о СМИ

Политика
В организации озабочены отсутствием однозначной трактовки понятия "дезинформация", суровыми санкциями и созданием должности уполномоченного по делам информации

Законопроект о регулировании деятельности СМИ опасен не только для журналистов, но и для свободы выражения мнений в целом.

Такое мнение в интервью Фокусу выразил директор Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Свои суждения Шааф подкрепляет тем фактом, что проект закона касается в т.ч. тех, кто выражает свою точку зрения в соцсетях.

К тому же, говорят в FH, в законопроекте слишком широко прописано определение понятию "дезинформация".

"Многие определения размыты. Это дает прекрасную возможность выборочно применять закон к людям, не устраивающим чиновников по тем или иным причинам", – говорит Шааф.

Плюс ко всему, Минкульт предлагает слишком суровые санкции за нарушение положений закона: "непомерные" штрафы и даже тюремное заключение.

Особенно Шаафа волнует создание должности уполномоченного по делам информации. 

"Очевидно, что этого чиновника будут утверждать госинституции, т.е. его решения могут быть политически мотивированы и он будет решать, что в СМИ и соцсетях дезинформация, а что – нет", – добавил он.

Если же блоггер или СМИ откажутся опровергають свою информацию, уполномоченный может пойти в суд. "А судебная система в Украине частично зависима от государства и коррумпирована", – намекает Шааф.

"Думаю, если какая-то информация в законе будет запрещена, это может привести к цензуре", – добавили в FH.

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