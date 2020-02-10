Во Freedom House назвали три проблемы законопроекта о СМИ
Законопроект о регулировании деятельности СМИ опасен не только для журналистов, но и для свободы выражения мнений в целом.
Такое мнение в интервью Фокусу выразил директор Freedom House в Украине Мэтью Шааф.
Свои суждения Шааф подкрепляет тем фактом, что проект закона касается в т.ч. тех, кто выражает свою точку зрения в соцсетях.
К тому же, говорят в FH, в законопроекте слишком широко прописано определение понятию "дезинформация".
"Многие определения размыты. Это дает прекрасную возможность выборочно применять закон к людям, не устраивающим чиновников по тем или иным причинам", – говорит Шааф.
Плюс ко всему, Минкульт предлагает слишком суровые санкции за нарушение положений закона: "непомерные" штрафы и даже тюремное заключение.
Особенно Шаафа волнует создание должности уполномоченного по делам информации.
"Очевидно, что этого чиновника будут утверждать госинституции, т.е. его решения могут быть политически мотивированы и он будет решать, что в СМИ и соцсетях дезинформация, а что – нет", – добавил он.
Если же блоггер или СМИ откажутся опровергають свою информацию, уполномоченный может пойти в суд. "А судебная система в Украине частично зависима от государства и коррумпирована", – намекает Шааф.
"Думаю, если какая-то информация в законе будет запрещена, это может привести к цензуре", – добавили в FH.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.
- Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
- Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.
- Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.