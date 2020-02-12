"Никакого телефонного права". Ермак рассказал о принципах работы в ОП

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, каким принципами будет руководствоваться в своей работе. Об этом сообщил Ермак на брифинге.

"Я буду делать все необходимое, чтобы в Офисе президента основным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная, коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг, все будет прозрачно и честно", – заявил Ермак.

Также он подчеркнул, что профессиональная команда будет улучшать открытость и коммуникабельность Офиса президента.

"От имени и по поручению президента Украины Офис президента вместе с другими госучреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране. Будьте в этом уверены", – добавил Ермак.

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