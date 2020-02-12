"Опасный путь": Грызлов отверг возможность пересмотра Минских соглашений

Российская сторона вновь заявила о невозможности пересмотра Минских соглашений.

Об этом заявил представитель РФ Борис Грызлов на переговорах Трехсторонней контактной группы в столице Беларуси, сообщают РИА Новости.

"Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии Минских договоренностей – опасный и тупиковый путь", – отметил он.

По словам Грызлова, на Донбассе с начала года снизилось количество обстрелов, но это не касается нескольких последних дней.

"В центре внимания контактной группы вновь были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил. Контактная группа констатировала, что число обстрелов с начала года в целом снизилось", – сказал российский представитель.

Кроме того, по его словам, особый статус Донбасса является решающим условием урегулирования конфликта, а Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия.

Также, по мнению Грызлова, Киев "не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса, в том числе с теми людьми, кого в Донецке, в Луганске избрали в органы власти".

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.