Зеленский назвал бои возле Золотого провокацией, Хомчак не согласен

Владимир Зеленский заявил, что "провокация" боевиков возле Золотого не изменит курс на достижение мира на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, ВСУ дали достойный ответ боевикам и сейчас контролируют ситуацию.

"У нас сильная армия. Провокации бывают. Армия соответственно ответила. Ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Поскольку только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс на то, что мы идем уверенно, приближаемся к завершению войны и миру", – заявил Зеленский.

При этом начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что сегодня была не "провокация", а боевики целенаправленно хотели захватить наблюдательные посты в годовщину отступления ВСУ из Дебальцево и доказать таким образом свои "успехи".