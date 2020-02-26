"Сколько здесь работаю, меня увольняют". Гончарук прокомментировал возможную отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.
Об этом Гончарук заявил во время брифинга.
По его словам, свою отставку он не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я сколько здесь работаю, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке. Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", – сказал премьер-министр.
Он рассказал, что с вице-премьером времен Виктора Януковича Сергеем Тигипко он встречался. При этом, он уточнил, что он провел беседы с многими людьми для усиления штата Кабмина.
"С господином Тигипко виделся, встречался, посмотрел около 20 человек для усиления Кабмина советниками, людьми, которые понимают, что такое промышленность", – сообщил Гончарук.
Отметим, Украинская правда со ссылкой на источники в Кабмине сообщала, что Гончарук встречался с Тигипко несколько недель назад, они говорили о должности вице-премьер-министра.
По данным издания, часть министров против участия Тигипко в правительстве.
Напомним, СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.
- Зеленский заявил, что Гончарук остается на должности премьер-министра. "Я решил дать вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский.