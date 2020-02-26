"Сколько здесь работаю, меня увольняют". Гончарук прокомментировал возможную отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.

Об этом Гончарук заявил во время брифинга.

По его словам, свою отставку он не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сколько здесь работаю, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке. Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", – сказал премьер-министр.

Он рассказал, что с вице-премьером времен Виктора Януковича Сергеем Тигипко он встречался. При этом, он уточнил, что он провел беседы с многими людьми для усиления штата Кабмина.

"С господином Тигипко виделся, встречался, посмотрел около 20 человек для усиления Кабмина советниками, людьми, которые понимают, что такое промышленность", – сообщил Гончарук.

Отметим, Украинская правда со ссылкой на источники в Кабмине сообщала, что Гончарук встречался с Тигипко несколько недель назад, они говорили о должности вице-премьер-министра.

По данным издания, часть министров против участия Тигипко в правительстве.

Напомним, СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко.

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