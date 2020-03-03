На замену уходи. Кого в Кабмине Гончарука готовятся отправить в отставку

В одном из известных фильмов есть замечательная цитата: "Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями". В последние дни украинское общество активно обсуждает вопрос возможной отставки премьер - министра Украины Алексея Гончарука. Якобы уже в среду, 4 марта, судьба премьера решится на внеочередной сессии парламента, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Причем, часть экспертов, политиков и граждан, особенно тех, которые получили космические платежки за январь, желает, чтобы Гончарук навсегда покинул здание на Грушевского.

Другая часть общества к вопросу отставки премьера относится либо никак, либо со скепсисом. Ведь увольнение Гончарука потянет за собой и отставку всего правительства. Что, в свою очередь, может вылиться в масштабный политический кризис, ведь новых кандидатов на министерские портфели нет, как нет и времени для того, чтобы новые чиновники вошли в курс дел. "Фокус" разбирался, действительно ли состоится отставка Гончарука или же просто состоится замена нескольких игроков в команде Кабмина.

Слухи о том, что ножки премьерского кресла вот-вот сломаются под стройной фигурой нынешнего главы Кабмина, возникают далеко не в первый раз. Однако до сих пор Гончаруку удавалось уверенно обходить острые рифы и продолжать стоять у руля правительства. Ни скандалы (прослушка Гончарука, заоблачные зарплаты и премии министров), ни, мягко говоря, весьма скромные достижения Кабмина за последние полгода, не стали последней каплей для того, чтобы отправить "правительство двоечников" в отставку.

В этот раз волна "хайпа" поднялась в нескольких телеграм-каналах, которую подхватили СМИ. Причем даже назывались фамилии возможных преемников Гончарука, к примеру, среди кандидатов фигурировал чиновник времен экс-президента Януковича Сергей Тигипко. Правда "источники" забыли учесть то, что он физически не может занимать государственные должности, поскольку попал под действие закона о люстрации.

По мнению экспертов, вариантов, кто может запускать слухи об увольнении Гончарука, довольно много.

"Рассматривать информацию об отставке Гончарука необходимо, либо через призму межличностных отношений внутри властной команды, либо рассматривать, как борьбу между людьми в окружении Зеленского, которые хотят сформировать монолитную команду, напрямую подчиняющуюся Офису президента, в обход Конституции и всех прочих нормативных документов. То есть, чтобы укрепить единоначалие в управленческом процессе. Поэтому, кто угодно мог запустить эти слухи: Коломойский, Ермак, возможно, даже сам Гончарук для укрепления своих позиций", - считает политолог Константин Бондаренко.

Так будет ли заявление?

В повестке работы внеочередной сессии парламента, которая назначена на вторую половину дня 4 марта, есть ряд вопросов, и один, пожалуй, самый важный, с туманной формулировкой: "О Кабмине". Без уточнения каких-либо деталей. Поэтому пока приходится только гадать, таит ли в себе этот вопрос радикальную смену правительства или же Гончарук отделается легким испугом и пожертвует несколькими членами своего правительства. Впрочем, сам премьер заявил, что не писал никаких заявлений на увольнение. Поэтому формально парламенту нечего рассматривать в контексте его отставки.

"Увольнение может быть принято только парламентом, по личному заявлению Гончарука. Второе: президент его не может уволить по Конституции. Так что главная интрига состоит в том, напишет ли Гончарук заявление по собственному желанию, и с какой формулировкой, или нет", - считает Бондаренко.

Главной особенностью нынешней власти, по мнению коллег Бондаренко, является то, что вся система держится на личных взаимоотношениях и симпатиях. Поэтому условно, вопрос "а было ли заявление" по состоянию на сегодняшний день, зависит только от президента Зеленского, считает политолог Руслан Бортник.

"Раньше можно было бы что-то спрогнозировать по настроениям в парламенте, смоделировать, кто имеет наибольшие шансы стать новым главой Кабмина. Сейчас все зависит от настроения одного человека: Владимира Зеленского. Что у него творится в голове, какая у него позиция - до конца непонятно. Но я бы сделал ставку 60:40, что Гончарук останется", - считает эксперт.

Кем пожертвуют в Кабмине

Эксперты, опрошенные "Фокусом" уверены, что на сегодняшний день наибольшие шансы потерять министерское кресло есть у главы Минздрава Зоряны Скалецкой и ее коллеги из Минсоцполитики Юлии Соколовской. Кроме того, "под нож" могут пустить Дениса Малюську, главу Минюста, а также руководителя МИД Вадима Пристайко.

"Пока я ставлю на гибридный вариант, когда проведут ротации наиболее одиозных и непопулярных министров. Кабмин для Зеленского превратился в камень, который тянет вниз его рейтинг. Основные проблемы у рейтинга президента связаны как раз именно с деятельностью правительства, - считает политолог Андрей Золотарев. - В итоге могут полететь головы Скалецкой, которая сидит на карантине и не возглавляет борьбу с возможной эпидемией коронавируса в стране, главы Минсоцполитики. Я бы еще сюда добавил главу Минкульта Бородянского, который действуя в духе "Армия! Мова! Вира!" подливает масла в огонь и добавляет президенту проблемных ситуаций. Глава МВД Аваков явно удержится, не тронут Дубилета, к нему вообще меньше всего вопросов".

Его коллега Константин Бондаренко также уверен, что в среду, 4 марта, полетят головы минимум 5-6 глав министерств.

"Есть два варианта: уходит Гончарук - уходит весь Кабмин. И потом министры, в статусе и.о. должны будут доказать свою состоятельность новому главе правительства. Это уже получалось, например, у Авакова и Маркаровой, которые были в правительстве Гройсмана, и остались в правительстве Гончарука. Возможен и другой вариант: Гончарук остается, но при этом некоторые другие фигуры правительства будут меняться. Это коснется минимум 5-6 министерств, среди которых и Минсоцполитики, и Минздрав", - отметил он.

В то же время, по мнению политолога Руслана Бортника, президент не даст команду менять Гончарука, как собственно, и весь состав Кабмина, поскольку риски наступления политического кризиса после такого решения, слишком высоки. Поэтому в среду будет лишь отставка отдельных министров и возможное разделение министерств, о чем неоднократно говорилось ранее.

"Президент с одной стороны, считает это правительство обреченным. С другой стороны, убрав Гончарука, он создаст политический кризис и дополнительные проблемы для себя самого же. Во-первых, Кабмин слишком мало проработал - всего лишь 6 месяцев. То есть, не успел продемонстрировать результативность. Во-вторых, отставка правительства застопорит сотрудничество с МВФ, то есть, миссия, как минимум, возьмет паузу для того, чтобы изучить новый состав министров. В-третьих, это может разорвать процесс принятия земельного законодательства. Начнутся торги за кресла между группами влияния в "Слуге народа". Плюс непонятно, как себя будет вести новый премьер-министр. Не станет ли он политическим конкурентом президенту", - считает политолог.

По мнению Бортника, президенту было бы намного логичнее избавиться от токсичного Кабмина во главе с Гончаруком осенью, после завершения земельной реформы, голосования других важных законов и решения вопроса с траншем от МВФ.