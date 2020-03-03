Авакова могут сделать силовым вице-премьером с сохранением должности в МВД, – СМИ
Главу МВД Арсена Авакова могут сделать силовым вице-премьером с сохранением своей прежнней должности в министерстве.
Об этом сообщает ZN.ua, ссылаясь на свои источники.
Кроме того, издание пишет, что на должность главы Минобороны президенту Владимиру Зеленскому предлагают три кандидатуры.
Так, руководитель ОП Андрей Ермак настаивает на генерал-лейтенанта ВСУ в отставке, Андрее Таране. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК и входил в подгруппу по безопасности в минской ТКГ.
Общего кандидата лоббируют глава СБУ Иван Баканов экс-нардеп Сергей Пашинский: они предлагают нардепа трех созывов Андрея Сенченко.
Секретарь СНБО Алексей Данилов также предлагает Зеленскому Михаила Коваля, который уже был и.о. главы Минобороны в правительстве Арсения Яценюка.
Что касается Авакова, то глава фракции "СН" Давид Арахамия вчера рассказывал, что на Банковой думают над тем, чтобы учредить должность вице-премьер-министра по обороне.
Ее займет человек, который будет возьмет на себя "интеграционные функции" в оборонке.
"У нас есть министр обороны. Но есть еще "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть СНБО, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", – пояснил Арахамия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.
- Вечером 1 марта премьер Гончарук и глава Офиса президента Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.
- На следующий день глава "СН" Давид Арахамия заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук скорее всего сохранит свой пост.