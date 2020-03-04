Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров Украины.

"За" проголосовали 277 нардепов.

Кабинет министров выглядит так:

Вадим Пристайко – вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы)

Алексей Резников – вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность)

Михаил Федоров – вице-премьер-министр цифровой трансформации (сохранил должность)

Арсен Аваков – министр внутренних дел (сохранил должность)

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов (новая должность)

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта (новая должность)

Илья Емец – министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой)

Владислав Криклий – министр инфраструктуры (сохранил должность)

Марина Лазебная – министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской)

Денис Малюська – министр юстиции (сохранил должность)

Олег Немчинов – министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета)

Игорь Уманский – министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой)

Алексей Чернышов – министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля).

Во время представления кандидатов в Кабмин Шмыгаль отметил, что четыре должности остаются вакантными.

Премьер надеется, что на эти должность займут женщины, а "гендерная экспансия" начнется с Марины Лазебной, предложенной на должность министра соцполитики.

Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.

Как ранее сообщал Фокус: