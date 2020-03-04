Экс-вице-премьер Дмитрий Кулеба возглавил МИД

Политика
За его кандидатуру проголосовали 288 нардепов

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дмитрия Кулебы на должности главы МИД Украины.

За его кандидатуру проголосовали 288 нардепов.

Кулеба до занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого – был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Как ранее сообщал Фокус: