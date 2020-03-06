Зеленский разочарован отсутствием приглашения посетить Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что он разочарован тем, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.

Он сказал, что, по-прежнему готов отправиться в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. Но, спустя почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретного приглашения от Вашингтона так и не поступило.

"Мне сказали, что он (Трамп) готовится. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", – сказал Зеленский.

Глава государства также признался, что было ему было "неприятно" слышать как Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Вместе с тем, он отметил, что госсекретарь США принес ему личные гарантии поддержки во время своего время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее, – сказал Зеленский.

Напомним, Помпео попал в скандал после интервью журналистке американского издания NPR Мэри Келли.

В ходе разговора госсекретарь якобы кричал на журналистку, используя нецензурную брань. Кроме того, он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".

Также Келли рассказала, что Помпео спросил ее, сможет ли она найти Украину на карте. После того, как она ответила утвердительно, госсекретарь сказал своим помощникам принести карту мира без подписей. Журналистка говорит, что правильно указала Украину.

В тоже время в заявлении Госдепа содержится намек, что Келли так и не смогла найти Украину на карте.

Как ранее сообщал Фокус:

Помощник президента Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак заявил, что дата визита украинского лидера в США должна стать известна в ближайшее время.