Резников обещает помощь жителям ОРДЛО в борьбе с коронавирусом

Украинская сторона намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в "ЛДНР" гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

Он заверил, что Украина от своих граждан не отказывается и будет о них заботиться.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", – отметил Резников.

По его словам, Украина будет просить Международный комитет Красного Креста, а также гуманитарные миссии ООН гуманитарные отправить на оккупированные территории гумконвои.

Резников также говорит, что боевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом.

"Нет, у них (в ОРДЛО и Крыму, – ред.) нет таких тестов (для выявления коронавируса, – ред.). Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях", – заявил он.

Резников добавил, что, по имеющейся у него информации, если на оккупированных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это "А(H1N1) свин".

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