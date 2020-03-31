Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли

Ночью 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения", пишет УНИАН.

Отмечается, этим законом вводится рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Как указано в сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта, приобретать право собственности на земучастки сельхозназначения с 1 июля 2021 года могут исключительно физлица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо не должны превышать 100 гектар.

С 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации – до 10 тыс. га.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.

При этом закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности.

Согласно документу, расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме.

Также закон поручает Каббина в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.

За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов (из 213 присутствующих), "Европейская солидарность" – 23 голоса (из 24 присутствующих), "Голос" – 13 (все присутствующие), Депутатская группа "Доверие" – 12 (из 13 присутствующих).

При этом 5 голосов закон получил от внефракционных депутатов. Вместе с тем фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона ни одним голосом.

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