Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли
Ночью 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения", пишет УНИАН.
Отмечается, этим законом вводится рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
Как указано в сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта, приобретать право собственности на земучастки сельхозназначения с 1 июля 2021 года могут исключительно физлица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо не должны превышать 100 гектар.
С 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации – до 10 тыс. га.
Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.
При этом закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности.
Согласно документу, расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме.
Также закон поручает Каббина в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.
За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов (из 213 присутствующих), "Европейская солидарность" – 23 голоса (из 24 присутствующих), "Голос" – 13 (все присутствующие), Депутатская группа "Доверие" – 12 (из 13 присутствующих).
При этом 5 голосов закон получил от внефракционных депутатов. Вместе с тем фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона ни одним голосом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября 2019 года.
- Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее прогнозировал, что при нынешних темпах рассмотрения правок финальное голосование может произойти 16-17 апреля.
- 17 марта Верховная Рада изменила график своей работы на время карантина из-за коронавируса, поэтому депутаты не смогли своевременно завершить рассмотрение закона о земле.
- 27 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о компромиссе по рынку земли.