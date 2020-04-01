НАБУ закрыло дело против Порошенко за отсутствием состава преступления, – СМИ

НАБУ закрыло уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает агентство Українські Новини, ссылаясь на источник в бюро.

Речь о деле о возможном "подстрекательстве" пятым президентом офшорки Wonderbliss Ltd к растрате средств путем спецконфискации $1,5 млрд, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Производство открыли по решению суда. Заявление подала пострадавшая от спецконфискации компания – она считает, что к растрате ее средств причастен Порошенко.

20 марта в НАБУ посчитали, что в действиях Порошенко нет состава преступления, поэтому дело закрыли.

Дело расследовалось по ч.5 ст.27 УК (виды соучастников) и ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как ранее сообщал Фокус:

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.

Пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.