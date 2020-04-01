Карантинная тысяча. Кабмин одобрил денежную помощь пенсионерам

Кабинет министров на заседании 1 апреля поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В частности, правительство одобрило такие меры:

– выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн;

– выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;

– индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.

Шмыгаль отметил, что данные инициативы требуют принятия изменений в бюджет, который сейчас дорабатывается совместно с народными депутатами.

"Пенсионеры и малозащищенные лица больше всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус: