Карантинная тысяча. Кабмин одобрил денежную помощь пенсионерам
Кабинет министров на заседании 1 апреля поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В частности, правительство одобрило такие меры:
– выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн;
– выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;
– индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.
Шмыгаль отметил, что данные инициативы требуют принятия изменений в бюджет, который сейчас дорабатывается совместно с народными депутатами.
"Пенсионеры и малозащищенные лица больше всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- С инициативой выплачивать по 1 тыс. грн пенсионерам выступил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.
- В апреле надбавку в размере одной тысячи гривен получат более 10 миллионов пенсионеров. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
- Глава МВД Арсен Аваков предложил выплачивать помощь в размере 2,5-3 тыс. грн людям, оставшимся без заработка во время карантина. Всего он предлагает выделить 200 млрд грн на борьбу с кризисом.
- 31 марта Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020 потому, что не все присутствующие на заседании депутаты смогли ознакомиться с законопроектом.