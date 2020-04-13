"Слуга народа" планирует проголосовать за "антиколомойский закон" после Пасхи

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме в начале мая.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю". Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать… Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте", – сказал Корниенко.

По его словам, закон о регламенте войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или в начале мая Рада сможет перейти к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".