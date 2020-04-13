Рада разблокировала подписание законопроекта о рынке земли

Ни одно из предложенных постановлений от отмене рынка земли не набрало необходимое количество голосов

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. Ни один из предложенных документов не набрал необходимое количество голосов.

10 из них подали представители фракции "Батькивщина".

До рассмотрения этих постановлений спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не имел права подписывать законопроект.

Сам законопроект Рада приняла на внеочередном заседании с 30 на 31 марта. Согласно документу, с 1 июля 2021 года могут исключительно физлица-граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физлицо не должны превышать 100 гектар.

С 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации – до 10 тыс. га.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.

Также закон поручает Каббина в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".