Арахамия назвал механизм и сроки принятия законопроекта о банках

МВФ предоставит Украине транш в течение трех недель после принятия "антиколомойского" законопроекта. Об этом в эфире ТК Украина рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш", – заявил Арахамия.

В то же время, проголосовать проект закона прямо на следующей неделе не получится, уточняет он.

"Комитету необходимо время на таблицу с поправками. Потом эту таблицу необходимо раздать всем народным депутатам: согласно регламенту, на это необходимо 10 дней. После этого законопроект может быть вынесен в зал и даже если мы применим какую-то хитрую, ускоренную процедуру – принятие состоится не ранее 5 мая, я думаю", – говорит глава "СН".

Также Арахамия добавил, что транш МВФ Украине необходимо получить до конца мая, ведь именно на этот период припадает самый большой платеж по внешним долгам.

"Если принять законопроект не удастся в ближайшее время, мы будем иметь большие проблемы, как страна", – подчеркивает нардеп.

Сегодня замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что нардепы придумали, как ускорить рассмотрение законопроекта: можно голосовать не по каждой из 16 тыс. правок, а по каждому из 63 абзацев законопроекта.

Вчера глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко также говорил, что депутаты могут принять изменения в регламент Рады для ускоренного голосования по законопроекту о банках.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.