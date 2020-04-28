Арахамия спрогнозировал, когда могут принять "антиколомойский" законопроект

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение так называемого "антиколомойского" законопроекта продлится не более одного пленарного дня и считает, что он будет принят 10-11 мая.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Сводную таблицу (поправок – ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с вновь закона по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д. –ред.) в зал", – говорит Арахамия.

По его словам, по специальной процедуре рассмотрение займет не более одного пленарного дня.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодетельным спамом", который должен ускорить рассмотрение правок к "антиколомойскому законопроекту" в сессионом зале. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один проект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 тысяч поправок к законопроекту о невозврате банков бывшим владельцам и рекомендовал принять его во втором чтении.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.