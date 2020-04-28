Арахамия спрогнозировал, когда могут принять "антиколомойский" законопроект

Политика
По специальной процедуре рассмотрение займет не более одного пленарного дня

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение так называемого "антиколомойского" законопроекта продлится не более одного пленарного дня и считает, что он будет принят 10-11 мая.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Сводную таблицу (поправок – ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с вновь закона по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д. –ред.) в зал", – говорит Арахамия.

По его словам, по специальной процедуре рассмотрение займет не более одного пленарного дня. 

Напомним,  16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодетельным спамом", который должен ускорить рассмотрение правок к "антиколомойскому законопроекту" в сессионом зале. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один проект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения. 

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 тысяч поправок к законопроекту о невозврате банков бывшим владельцам и рекомендовал принять его во втором чтении.

Как ранее сообщал Фокус: