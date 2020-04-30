Саакашвили нашли новую должность после консультаций с Зеленским, – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вместо вице-премьера по реформам для Михаила Саакашвили готовят другую должность. Об этом сообщает Украинская правда.

Он также отметил, что фракция имеет достаточно голосов для назначения Саакашвили и в качестве вице-премьера.

"Голосов хватает, но Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. Они нашли другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность. Я не могу вам сказать, потому что это инициатива президента. У нас есть голоса, если Саакашвили и президент сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером, мы можем сейчас набрать достаточно голосов, чтобы принять это решение", – сказал Арахамия.

Он отметил, что, скорее всего, решение будет другим.

"Президент уже отработал его с Михаилом", – сказал Арахамия.

Он также сообщил, что о новом решении президента будет сообщено или сегодня, или в начале следующей недели.

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьером. В то же время в "Слуге народа" заявили, что такое представление вообще не направлялось.

Однако информацию о том, что за назначение Саакашвили не удалось собрать голоса и его кандидатура на пост вице-премьера уже не рассматривается, позже подтвердили несколько СМИ со ссылкой на источники в депутатском корпусе и власти. По данным РБК-Украина, Саакашвили могут ввести в Нацсовет реформ.

Фокус разбирался, почему Рада не хочет голосовать за назначение Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.