Год после выборов: за Зеленского готовы проголосовать 42,6% украинцев, — опрос
Если бы выборы президента прошли в конце апреля, 42,6% опрошенных украинцев поддержали бы нынешнего главу Украины Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует опрос КМИС.
На втором месте по симпатиям избирателей – предыдущий президент Петр Порошенко: за него отдали бы голос 14,9% респондентов. Замыкает тройку лидеров с поддержкой в 12,2% Юрий Бойко.
Речь идет о тех респондентах, кто определился с выбором и собирается голосовать. Среди всех опрошенных не определились 20,1%, еще 8,5% ответили, что не придут на выборы вообще.
На прошлых президентских выборах в первом туре за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей.
Среди партий наивысшие рейтинги – у "Слуги народа": 32,6% определившихся респондентов отдали бы свой голос именно за "слуг".
Вторую-третью строчку с минимальной разницей занимают "ОПЗЖ" и "Евросолидарность" (15,8 и 15,2% соответственно). Четверку лидеров с 12% замыкает "Батькивщина".
Опрос провели посредством телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 4024 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 1,7% для показателей, близких к 50%, 1,5% – для показателей, близких к 25%, 1% – для показателей, близких к 10%, 0,8% – для показателей, близких к 5% и 0,4% – для показателей, близких к 1%.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).
- Согласно данным опроса Центра Разумкова сейчас за Зеленского готовы проголосовать на выборах 40,1% украинцев (из тех будет голосовать и определился с выбором). На втором месте - Юрий Бойко (15,3%), на третьем - Петр Порошенко (13,5%).