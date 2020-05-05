Арахамия о "крепких хозяйственниках": Реванш невозможен. "Слуги" с Запада разорвут реваншистов

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не видит признаков реванша в назначении на госдолжности чиновников времен Януковича.

Об этом она рассказал в интервью НВ.

Так, на вопрос, не напоминает ли Арахамии реванш приход "крепких хозяйственников" времен Януковича на место ушедших "реформаторов", нардеп ответил отрицательно.

"Мне происходящее не выглядит как реванш. Я знаю внутренние настроения в партии – реванш невозможен. Я понимаю, насколько проукраинское настроение внутри партии. У нас из Западной Украины очень много людей, они попросту разорвут человека, который подаст какие-то признаки реваншизма", – говорит он.

По словам Арахамии, о реванше громче всех говорят блогеры. "Все их читают и начинают считать, что их позиция – это позиция партии или фракции. Это не так", – отмечает глава "СН".

Что касается назначения чиновников времен Януковича, то Арахамия считает, что не нужно вешать ярлыки на "сотрудников третьего или четвертого уровня и не были одиозными".

"Есть же просто рабочие лошадки, хорошие технократы. Что же, всех под топор? Например, Макс Нефьодов работает как технократ, под задачи, а если спустя время вдруг конъюнктура поменяется, ему тоже будут клеить ярлык "человек Зеленского"?", – задается вопросом Арахамия.

"К крепким хозяйственникам времен Януковича я отношусь негативно, но считаю, что человека надо искать по профессиональному признаку, а не потому, как он выглядит в Facebook – реформатором или не реформатором", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.

Вместо Верланова председателем ГНС стал Алексей Любченко, который при Януковиче работал замглавы Госналоговой администрации Украины. Председателем Госаудиторской службы назначен Геннадий Плис.