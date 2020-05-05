Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ трех депутатов
Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Делегацию возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. Его первым заместителем назначен вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Также в состав делегации вошли трое депутатов Верховной Рады:
- глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);
- глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин ( рабочая подгруппа по политическим вопросам);
- глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам).
Кроме того Украину в ТКГ будут представлять заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко ( рабочая подгруппа по социально-экономическим вопросам) и заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (рабочая подгруппа по вопросам безопасности).
Согласно указу президента, Кучма и Резников могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах, а также привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 марта заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.
- На заседании 7 апреля ТКГ не смогла договориться о разведении сил на Донбассе.