Саакашвили подтвердил, что получит должность в Национальном совете реформ
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что получит должность в Национальном совете реформ. Об этом 6 мая он заявил в комментарии Dw.com.
Саакашвили уточнил, что займет пост главы исполнительного комитета, а не секретаря Нацсовета реформ, как сообщалось ранее.
"У меня нет амбиций заниматься всем сразу. Должность вице-премьера ограничена определенными функциями. Реально политически это высокая должность, но в то же время это фактически министр без портфеля", – отметил Саакашвили.
Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", – сказано на официальном сайте главы государства. Персональный состав совета утверждает президент Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария говорил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.